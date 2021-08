El jueves 26 de agosto, en el marco de la 25° edición del Festival de Cine de Lima PUCP, la aclamada directora peruana Claudia Llosa junto con la escritora argentina Samanta Schweblin, presentaron detalles íntimos del proceso creativo detrás de “Distancia de rescate”, la nueva película de Llosa basada en la novela homónima de Schweblin, donde ambas co-escribieron el guión.

Transmitida a través de la cuenta oficial de Facebook del festival, la conversación fue moderada por la periodista y escritora peruana Katya Adaui. En la charla, Llosa y Schweblin reflexionaron sobre el trabajo de adaptación de la novela al guion y del guion a la pantalla y sobre las distintas temáticas que atraviesa la historia.

“Cuando leí la novela fue algo muy fuerte para mí, porque yo ya había trabajado el tema de la maternidad en mis otras películas, y ‘Distancia de rescate’ hablaba de todos estos temas que ya había tratado, pero desde un lugar que me resultaba muy familiar, muy cotidiano y al mismo tiempo muy nuevo. Cuando terminé el libro, fue en cuestión de segundos que empecé a buscar el teléfono de Samanta”, contó Claudia Llosa sobre su primer acercamiento a la novela de Schweblin, a quien además no conocía personalmente.

“La historia tiene una sensación de fatalidad y miedo, que son constantes en la película, amenazan al concepto de la distancia de rescate que es un vínculo de una madre con su hijo, un hilo invisible. Creo que no existe miedo más fuerte que la sensación de poder llegar a perder un hijo”, añadió la directora.

También, durante la transmisión, se pudieron ver tres clips exclusivos de la película, donde se muestra la interacción entre los personajes de Amanda, interpretada por la actriz española María Valverde, y Carola, interpretada por la argentina Dolores Fonzi.

“Hubo muchos acercamientos para llevar la novela al cine y yo estaba muy asustada, porque estaba muy apegada a este libro y no lo podía soltar, nada me convencía. Cuando Claudia me escribió, que me escribió una carta preciosa, ese mismo día accedí a que nos juntáramos y ella tuvo una idea, un detalle, de cómo haría la adaptación que me demostró que era la persona indicada”, relató Schweblin.

“El tratamiento de la voz en off fue un trabajo de muchísima delicadeza que creo que hasta el último día seguimos ajustando líneas. El libro está estructurado desde un diálogo entre Amanda y David. Y la voz en off es algo muy arriesgado en el cine. La forma en la que fue tratada esta conversación en voz en off permite que la novela pase del plano de lo literario hacia lo visual”, agregó.

“Distancia de rescate” tendrá su estreno mundial en la 69° edición del Festival de Cine de San Sebastián en septiembre, donde es parte de la sección oficial, y estará disponible en Netflix el próximo mes de octubre.

