El médico cirujano Vícto Fong culpó a Maricielo Effio por no usar su fasa ni seguir las instrucciones tras realizarle una miniabdominoplastia. Mediante una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram, Fong afirmó incluso que le ha depositado dinero a la bailarina para que pueda corregir la operación en Miami, no obstante, no le consta que lo haya hecho.

“ Ella se queja de su ombligo que no le gusta que no está satisfecha, su ombligo no se tocó, ese sigue siendo su ombligo. Lo que pasa es que ella hizo fibrosis, creció un tejido, por eso se nota flacidez en su ombligo. Entonces, toda paciente firma un consentimiento y así mismo tiene que tener un cumplimiento del post-operatorio porque sino sucede este tipo de cosas. Debe usar sus fajas, hacerse sus masajes, hacer las sesiones”, expresó el médico.

Asimismo, Fong reveló que depositó dinero a una clínica en Estados Unidos para que la también actriz pueda corregir la supuesta mala praxis que le realizó en Lima. Afirmó también que Effio firmó un consentimiento y aclara, bajo firma, que quedó conforme con el post-operatorio.

“Tengo la historia clínica donde se registra que la paciente sin su faja, donde a la paciente se le decía que hay que ajustar esa faja. Ante la empatía, el compromiso de su bienestar, el cariño de por medio, ella solicitó hacerse post-operatorios en Estados Unidos. Se le enviaron encimas y se le hizo depósito del lugar donde ella decidió hacerse un post-operatorio. No tengo la seguridad si se lo hizo o no, luego ella decidió hacerse un tratamiento con un cirujano plástico ”, precisa.

