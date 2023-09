El doctor Tomás Borda se encuentra en el ojo público, luego que se hiciera viral un video donde se le nota irreconocible a raíz del sobrepeso. En medio de las preocupaciones, el médico admitió haberse descuidado en cuanto a su salud física.

Todo se dio mediante su canal de Youtube, donde el popular ‘Doctor TV’ habló de su aumento de peso y señaló que tomará cartas en el asunto.

“Son cosas que quiero compartir con ustedes, no con el pretexto o la forma de decir ‘hagan esto’. Cada uno hace lo que le da la gana con su vida, y si yo lo hago es porque eso me da paz. A mí y a mi familia, y eso es lo más importante, porque nadie se va con nada en esta vida”, comenzó diciendo.

En ese sentido, Tomás Borda se animó hasta ironizar con su peso y admitió que ahora ya no puede dedicarse a hacer algunas actividades como la pesca y el buceo. “ Me he descuidado... Pero en cuatro meses me pongo hermoso ”, añadió

