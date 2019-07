Doctora Ana María Polo: "Al público le gusta las cosas morbosas"

Síguenos en Facebook

Ana María Polo,más conocida como la "Doctora Polo" es una abogada cubanoestadounidense y una de las 25 personas más influyentes del mundo hispano según la revista People en español.

En entrevista con BBC mundo, la "Doctora Polo", manifestó sobre el actual contenido que se transmite en su programa "Caso Cerrado", señalando una transición, en el que la violencia y el morbo reinó en el show, ya que era lo que demandaba la teleaudiencia.

Leer también: Revelan el secreto mejor guardado de Ana María Polo (VIDEO)

"Hubo un momento donde sí había muchos golpes, porque eso es lo que le gustaba a la gente. A mí que me perdone el público, pero a ellos les gustan las cosas morbosas. Y mientras más morbosas, más las miran", comentó Polo.

También se refirió a cómo la gente va a su programa y busca la manera de ser famosa, contando sus problemas imaginarios o reales.

Leer también: Doctora Ana María Polo celebró sus 60 años con una gran fiesta en Miami (FOTOS)

"¿Tú no estás viendo que hoy en día la gente quiere ser famosa, aunque sea por cinco minutos?", afirmó, añadiendo: "A mí que me perdone el público, pero a ellos les gustan las cosas morbosas. Y mientras más morbosas, más las miran. Al que no le guste el programa, que cambie de canal".

La doctora comentó que ahora las plataformas de redes sociales han hecho que salga la necesidad de las personas de ser aprobadas: "Todo el mundo es youtuber o influencer. Yo creo que al ser humano intrínsecamente le gusta que le presten atención. Verse propagados, repetidos, que los aprueben, que los miren. Hoy tenemos todas las plataformas para eso".