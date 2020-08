La famosa doctora Ana María Polo recurrió a su cuenta oficial de Instagram para pedirle a sus más de dos millones de seguidores que no dejen de usar las mascarillas para evitar la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

La exconductora de “Caso Cerrado” compartió una fotografía suya en blanco y negro, en la que la vemos posando con con un tapabocas en el que se lee el siguiente mensaje: “He dicho... Tápate la boca”.

“No falles a lo esencial. #HeDicho #TapateLaBoca #usamascarilla #usacubrebocas”, fue la leyenda que acompañó a la imagen que hasta el momento cuenta con más de 35 mil “me gusta”.

En los comentarios sus seguidores sus seguidores se mostraron a favor de su pedido e incluso bromearon con Ana María Polo. “Muy bueno Doctora Polo. Si no se quieren tapar la boca impóngale una orden de alejamiento”, “Genial. Bienvenida al club de las mascarilla, no dejar de usar algo que puede salvar vidas”, “He dicho”, “Hasta escuché su voz en mi mente”, son algunas reacciones de sus fans.

En octubre del año pasado, Ana María Polo luego de casi 20 años se despidió de su programa “Caso cerrado”, el cual se emitía por Televisa desde el año 2001.

“Este es mi último año en televisión. Quiero hacer cosas que me diviertan, que me estimulen, que me saquen de la rutina un poco y que me den una oportunidad para que pueda ser creativa en otros aspectos también”, dijo la presentadora a la agencia Associated Press.

