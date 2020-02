Rosario Guadalupe, madre del futbolista Jefferson Farfán, ofreció una entrevista al dominical “Día D” y se refirió a la empresaria Melissa Klug, madre de sus dos nietos.

Según detalló “doña Charo”, su exnuera miente al señalar que ella es una mala abuela y es Klug quien le impide ver a sus nietos.

Doña Charo también habló sobre la carta notarial que Jefferson Farfán le envió a Melissa Klug para que sus hijos asistan a la alfombra roja del estreno de su película.

“Dime, si va esa mujer (Yahaira Plasencia) yo no voy a mandar a mis hijos y te lo voy diciendo desde ahorita. Entonces ¿de qué estamos hablando? dice tanta mentira y al final lo que ella quería es que no vaya Yahaira. Él (Jefferson Farfán) puede invitar a quien le dé la gana”, comentó muy indignada doña Charo.

Luego continuó con: “Ella no nos va a manejar la vida, yo ya estoy harta, quiero vivir tranquila y en paz. Tú invita a quien quieras, es tu vida”, expresó.

“Si ella no quiere mandar a sus hijos, que no los mande (…) nosotros ya saldremos a dar las declaraciones. Por eso es que se manda carta notarial, por eso que se informen bien antes de hablar (…) ella (Melissa Klug) duerme, come, sueña con Yahaira”, sentenció.

Madre de Jefferson Farfán arremetió contra Melissa Klug