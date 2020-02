En la entrevista exclusiva que dio doña Charo a Día D, la mamá de Farfán comentó que el hijo mayor del futbolista sentía celos por Yahaira Plasencia y quiere que gaste más en ellos.

“Yo lo veo a mi nieto mayor medio extraño, medio serio, y lo saludo, los abrazo, los beso y le digo ‘hijito, te voy a pasar con tu papá. Te quiere saludar y de ahí venirte a recoger. A qué hora te van a tener listo para que te recoja, para que salgan a almorzar o en la tardecita para que te lleve a los juegos’”, dijo la mamá de la Foquita.

Luego comentó: “Me dijo 'a ella la lleva de viaje, le compra cosas, a nosotros nos da menos. Sí nos ve, pero nos lleva a comer pollo, pero nosotros queremos que nos lleve a más sitios, que gaste más plata, que nos compre más cosas”.

Doña Charo trató de hacerle entender que lo material no importa sino, el cariño que su padre les tiene.

“Hijito eso no es así. No puedes hablar por lo material, acá estamos hablando del cariño, del amor. La plata, las cosas materiales no interesan porque tu papá no ha tenido, no hemos tenido. Yo he vivido en esteras, en arena con tu papá. Tienen cosas, así como que se va en yate... Inclusive en el colegio han dicho que Adriano ya no quiere ir al colegio si para qué va estudiar si ya es millonario, que tiene su papá millonario”, comentó doña Charo.

Doña Charo sobre hijo mayor de Farfán: “Me dijo ‘a ella’ la lleva de viaje, le compra cosas, a nosotros nos da menos”