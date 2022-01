El programa ‘Amor y Fuego’ entrevistó a Greis Keren, ex pareja del futbolista Jerson Reyes, para hablar de un ampay en el que aparece Dorita Orbegoso con el deportista que salió hace años también en el programa ‘El Valor de la Verdad’ para hablar de un supuesto romance con la salsera Yahaira Plasencia.

MIRA AQUÍ: Dorita Orbegoso afirma estar soltera pese a ser vista con futbolista Jerson Reyes

Según Greis Keren, ella se enteró que su pareja estaba con Dorita en un restaurante campestre por las imágenes de ‘Amor y Fuego’. La joven dijo que el deportista aún estaba con ella cuando salía con la exvedette, incluso mencionó que había visto tres días antes a su pareja.

Por su parete, la conocida bailarina decidió no contar detalles de su vida privada pero tampoco dijo un tajante ‘no’ sobre si conoce al pelotero.

Recordemos que la denuncia de Yahaira Plasencia contra Jerson Reyes por sus declaraciones en ‘El valor de la verdad’ fue archivada el 2019.

“Si en la justicia peruana no se puede confiar, me imagino que me iré a la justicia divina pues. Yo había hecho ese juicio porque me pareció una injusticia total lo que se habló, lo que se dijo, todo lo que pasó que fue muy fuerte, yo sufrí mucho en ese momento, fue muy fuerte todo”, comentó la popular ‘Reina del totó’ en aquel entonces.

Asimismo, la cantante de salsa recordó que aquel episodio no solo terminó con su relación con Jefferson Farfán, sino que también afectó su carrera.

“Ya son tres años de lo mismo y seguir peleando con algo que no veo futuro (...) Arruinó no solo mi relación, sino también mi carrera... Para mí sí es una injusticia definitivamente, es una gastadera de plata, es una pérdida de tiempo, a veces no entiendo qué espera la justicia peruana”, sostuvo Yahaira Plasencia, quien se mostró cansada por el tiempo que duró el proceso y las trabas que encontró en el camino.

VIDEO RECOMENDADO

Marianita falta el respeto a modelos de Habacilar