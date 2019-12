Drake y Ed Sheeran son los artistas más escuchados en la última década en Spotify

Síguenos en Facebook

Spotify ya dio a conocer su listado de artistas, álbumes, canciones y playlist que se han escuchado en todo el mundo en estos últimos diez años en la campaña “Lo más escuchado”.

A nivel global fue Drake, Ed Sheeran, Post Malone y Eminem los artistas más escuchados. Mientras que artistas femeninas, figuran Ariana Grande, Rihanna, Taylor Swift, Sia y Beyoncé.

Dentro de las canciones más escuchadas de la década se encuentra: “Shape of You” de Ed Sheeran, “One Dance” de Drake, Kyla y Wizkid; “Rockstar” de 21 Savage y Post Malone, “Closer” de Halsey y The Chainsmokers y “Thinking out Loud” de Ed Sheeran.

“Lo más escuchado” del 2019

Dentro de los listados, se conoce que los artistas más escuchados de este año a nivel global son Post Malone, Billie Eilish, Ariana Grande, Ed Sheeran y Bad Bunny.

Mientras que las canciones más escuchadas de este año son “Señorita” de Camila Cabello y Shawn Mendes, “Bad Guy” de Billie Eilish, “Sunflower” de Post Malone y Swae Lee, “7 rings” de Ariana Grande y “Old Town Road - Remix” de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus.