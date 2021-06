La cantante Dua Lipa se encuentra inmerse en el desarrollo de su carrera artística, por lo que este 4 de junio decidió estrenar el tema “Love Again”, sencillo que forma parte de “Future Nostalgia”, álbum que lanzó en 2020. Esta canción es una muestra del clásico de culto de los 90 “Your Woman” de White Town.

“Love Again” es la última pista que sale del álbum platino ganador de un Grammy y BRIT, “Future Nostalgia”, que también fue el álbum más reproducido en Spotify en el 2020, y presenta los exitosos sencillos “Don’t Start Now”, “Physical”, “Break My Heart” y “Levitating”.

Por si fuera poco, la canción llega acompañada de un videoclip en el que Dua Lipa aparece en el lejano oeste, montando toros mecánicos, sirviendo a los vaqueros bailarines, y a los payasos; dando la realidad del rodeo disco.

Al final del audiovisual, Dua Lipa se convierte, como sus compañeros, en un payaso de rodeo. Aparece con el maquillaje corrido, abrazando a una persona y apoyando su cabeza sobre el hombro de su chaqueta. El look de la cantante estuvo a cargo del estilista Lorenzo Posocco.

Como era de esperarse, desde su debut en YouTube, el videoclip de “Love Again” ha conseguido casi 2 millones y medio vistas en menos de 24 horas. Además, cuenta con miles de comentarios que resaltan la versatilidad de la artista.

Cabe señalar que “Future Nostalgia - The Moonlight Edition” ya está dispinible y es la edición de lujo de su álbum que incluye tres canciones inéditas, “If It Ain’t Me”, “That Kind of Women”, y “Not My Problem (feat. JID)”.

