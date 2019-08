Ducelia Echevarría califica de "desubicada" a Flavia Laos tras discusión (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La competidora de 'Esto Es Guerra' Ducelia Echevarría calificó de "desubicada" a la actriz Flavia Laos luego del intercambio de palabras que tuvieron ambas en un programa en vivo por comentar sobre la cirugías en el rostro.

"Me invitaron para opinar nada más, di mi punto de vista de acuerdo a lo que yo pensaba en ese momento y hasta ahorita. Las cosas claras ante todo, tan conchud%& ellas, de decir Flavia que Luciana no tendría que estar ahí, o sea que desubicada de su parte, cuando en realidad el rostro de Luciana es súper natural, no ha tenido ninguna operación, en su cara pelada se lo digo, pero ella sí ha tenido muchas operaciones", expresó en América Espectáculos.

Asimismo, aclaró que no tienen nada en contra de la cantante, pero que le no le gustó un comentario sobre Luciana Fuster.

"Obviamente es bonita, todas son bonitas, no tengo nada en contra de ella como dice que se siente atacada por mí, nunca la he atacado, ni siquiera la conozco, pero me parece mucha conchud%& de verdad opinar y decir que Luciana no debería estar ahí cuando el rostro de Luciana es totalmente hermoso y natural", manifestó.