El pasado 9 de junio, Dulce María informó mediante sus redes sociales que se encontraba en la dulce espera. “Vamos a ser papás y estamos inmensamente felices, iniciando una nueva etapa y esperando con todo el amor a nuestro bebé”, reveló emocionada la exintegrante de RBD.

Dos semanas después, la cantante y actriz mexicana se animó a contar a sus miles de fanáticos los síntomas que está viviendo en la primera etapa de su embarazo.

“Al principio todo me daba asco, todo, hasta el sol. Todos los desinfectantes, jabón, pasta de dientes… Ahorita estoy mejor de eso pero aún hay momentos y días donde me dan bastantes náuseas”, escribió Dulce en Twitter.

La intérprete de “No sé llorar” confesó que tiene varios “antojos sobre todo me dan en las noches, pero la verdad es que trato de controlarme mucho. Tengo que cuidarme, no puedo dejarme ir. Con lo que sí caigo es con las papas de limón y chile y los chocolates”.

La exintegrante de RBD se mostró sorprendida porque también ha visto cambios en cuanto al tipo de alimentos que le gustan y los que no.

“Les contaré unas curiosidades: extrañamente uno de los cambios es que no se me antoja para nada el café (¡que saben que lo amo!), cuando mucho me tomo unos traguitos y ya; al principio no se me antojaba el chocolate pero ahora ya bastante. Normalmente casi no como carne ni pollo, he tenido que comer un poco de eso por el bebé porque tiene proteínas importantes, pero no me encanta”, dijo la artista mexicana.

Dulce María espera a su primer hijo junto a su esposo Paco Álvarez, con quien se comprometió en matrimonio el noviembre del año pasado después de cuatro años de relación.

