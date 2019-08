Dulce María revela que sufrió estafa y no tiene lugar ni fecha para su boda (VIDEO)

Síguenos en Facebook

La actriz y cantante Dulce María sorprendió al revelar que fue víctima de una estafa cuando realizaba los preparativos para su boda, por lo que tuvo que aplazar la fecha de su matrimonio con el productor Francisco Álvarez.

“Teníamos un lugar apartado, nos dijeron que teníamos que dar el cien por ciento del anticipo cuando no debe ser así, se da el 20, 30 o 50 por ciento a lo máximo. Se quedaron con nuestro dinero, resulta que se les pasó decirnos el pequeño detalle de que no tenían el lugar consagrado para casarnos”, contó la actriz mexicana en una entrevista para el programa "La Saga".

Tras especificar el motivo por el cual ya no querían casarse en el lugar reservado, la recordada integrante de 'RBD' contó que pidieron el reembolso de su dinero, pero la empresa se negó a hacerlo y hasta los bloquearon del teléfono.

“O sea, te puedes casar dizque católicamente, pero en realidad no cuenta, no tienen el papel, no está consagrada la capilla y ahí te dicen: ‘No importa’. No fueron claros y ya que se les dijo: ‘Oye, danos el pago’, nos dijeron que nada más nos pueden regresar el 10 por ciento del anticipo y nos bloquearon del teléfono", manifestó Dulce María.