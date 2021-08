Korina Rivadeneira visitó este jueves el set de “América Hoy” para hablar sobre cómo se está preparando para la final de “Reinas del Show”; sin embargo, lo que más llamó la atención fue su nueva figura.

Tras la aparición de Korina en el set, Ethel Pozo, Janet Barboza y Melissa Paredes resaltaron que la esposa de Mario Hart lucía bastante delgada. “¿Así te pones cuando bailas?”, dijo la hija de Gisela Valcárcel. “Estás divina, regía. Pareces una barbie”, añadió Melissa. “El baile, el estrés. A las mamás les recomiendo bailar, mírenme”, respondió Korina.

Sin embargo, Edson Dávila hizo un inesperado y singular comentario sobre la apariencia de la también modelo. “En televisión se le ve bien, eso sí. Cuando entró pensé que estaba parada de manos. Una cosa es estar delgada y otra cosa es desnutrición”, comentó el popular ‘Giselo’ generando la risa de Korina.

“Todavía estoy saludable”, respondió inmediatamente la participante del programa de Gisela Valcárcel, para luego referirse a cómo se siente previo a la final de “Reinas del Show”.

“Estuve en la temporada pasada, quedé en segundo lugar con muchísimas ganas de llevarme la corona, me esforcé demasiado y ahora que me llamaron para esta nueva ‘Reinas del Show’ es una nueva oportunidad y he llegado casi hasta la final, no voy a permitir que algo salga mal porque yo quiero esa corona”, puntualizó.

Korina Rivadeneira y su delgadez

