El panelista de “América Hoy” Edson Dávila se disculpó con la cantante Yolanda Medina, actual participante de “Reinas del show”, por una broma en torno a su edad que hizo en una edición anterior del programa.

Yolanda Medina empezó el enlace con una broma a Edson Dávila. “Te estaba esperando con mis bebés”, dijo la cantante mientras acariciaba a sus dos perros. El panelista del programa solo atinó a reírse y recalcar que él tiene fobia a los perros.

Luego, el integrante de “América Hoy” aprovechó la conversación para pedir disculpas y prometer que no volverá a jugar con ningún invitado sobre el tema de la edad.

“Quiero pedirte disculpas, Yoli. Te pido mil disculpas, aparte mi mami me ha metido una gritada en vivo. Te pido disculpas, pensaba que ibas a venir”, le dijo Edson Dávila a Yolanda Medina.

“Fue parte del momento, yo soy una persona súper alegre, me encanta la chacota y creo que ese no fue mi día. Tengo mis cosas claras... Yo justamente quería recibir a Edson con mis bebés”, respondió Yolanda Medina, quien no tuvo problemas en aceptar las disculpas de Edson.

Cabe señalar que Yolanda Medina forma parte de la actual temporada de “Reinas del show” junto a Melissa Paredes, Vania Bludau, Lady Guillén, Gabriela Herrera, Milena Zárate, Brenda Carvalho, Diana Sánchez e Isabel Acevedo. Emilia Drago salió de la competencia tras romperse una costilla durante los ensayos.

