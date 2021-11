Johanna San Miguel, conductora de “Esto es Guerra”, volvió a protagonizar un fuerte altercado con el equipo de los “Combatientes” luego que el tribunal del reality anunciara que les quitaría a dos integrantes de su equipo a pedido de Erick Elera.

Visiblemente ofuscada, la presentadora del reality no toleró las burlas de los integrantes de los “Combatientes” tras conocerse que Ducelia Echevarría y Azul Granton eran las elegidas para cambiar de equipo.

“Entonces, voy a pedir respeto a los ‘Combatientes’ y que dejen de estar gritando frente a Ducelia y frente a Azul, porque es una falta de respeto”, increpó San Miguel a los chicos reality..

Facundo Gonzáles causa el enojo de Johanna San Miguel

Ante la negativa de cesar las burlas, la conductora de “EEG” perdió los papeles y alzó su voz para exigir respeto a sus compañeras.

“A ver, grita más fuerte, pues. A mí no me da nada de risa porque Ducelia y Azul están contentas acá, y ustedes o las reciben como se merecen, o no se las merecen, y dejen de estar gritando como bebitos”, arremetió.

Tras este incidente, Ducelia Echevarría agradeció a la presentadora el haberla defendido y acusó a los “Combatientes” de demostrar faltas de respeto en reiteradas ocasiones.

