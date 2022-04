María Pía Copello y Johanna San Miguel volvieron a demostrar que están dispuestas a todo con tal de defender a sus equipos en “Esto es Guerra”, y eso implica sacar a relucir sus diferencias en pleno programa en vivo.

Las conductoras del reality volvieron a sostener un intercambio de palabras luego que los “Guerreros” ganaran un punto, aparentemente de forma irregular debido a un error de la producción.

María Pía Copello no quiso pasar por alto este hecho y su reclamo provocó que Johanna San Miguel la instara a estar más concentrada mientras su equipo compite.

“Es el colmo que siempre encuentren una justificación para favorecerlos a ustedes. Yo siempre estoy súper atenta al programa, más bien la que para distraída eres tú (Johanna San Miguel)”, le respondió la también cantante.

El impase no quedó ahí y ambas conductoras sacaron a relucir sus diferencias ante la sorpresa de todos sus compañeros.

“Felizmente he traído mi pulsera roja para tu mala vibra (Johanna San Miguel), con esta pulsera tengo mejor energía y la verdad que me he sentido mucho mejor desde ayer”, señaló la tiktoker.

“¿Tú crees que con eso vas a poder conmigo? Tienes que envolverte completamente en una tela roja como momia porque tu no tienes idea de cómo soy yo. Esa pulserita no te sirve de nada”, respondió la actriz.

