El Artista del Año: Paula Arias es eliminada de la competencia (VIDEO)

La cantante Paula Arias fue eliminada de El Artista del Año, luego de ser vencida por Nikko Ponce, y se retiró entre lágrimas de la competencia.

"Estoy muy agradecida porque no imaginé pasar por todo esto. Y tener a grandes personas que pude conocer aquí, he aprendido mucho, me he soltado un montón, obviamente me falta, pero poco a poco", dijo tras su eliminación.

Paula Arias enfrentaba su segunda sentencia. Anteriormente, había superado a Emilio Jaime, quien fue el primer eliminado del reality.

Para la siguiente gala, Nikko Ponce quedó nuevamente sentenciado junto con el cantante Nesti. Mientras que Amy G se alzó con el premio al mejor artista tras una espectacular interpretación como Susy Díaz.