‘El artista del año’: Susan Ochoa recordó lamentable incidente en reality de canto

En la última emisión de ‘El artista del año’, conducido por Gisela Valcárcel, Susan Ochoa se alzó nuevamente como la intocable de la semana, y hasta el momento figura como la ‘favorita’ para alzar la copa en esta competencia de talento.

En una entrevista para la web El Popular, Susan Ochoa comentó que está experimentando un poco de cada género.

“Haciendo un poquito de cada género, porque así lo indica la producción y yo encantada de hacer estos retos y dedicar al público amor y cariño. Estaba en tantos concursos de cantos que me ha dado a conocer a todo el público que me sigue”.

La cantante también recordó un mal momento que pasó en el reality musical Superstar, ya que al interpretar ‘Eclipse total del amor’, se puso nerviosa y olvidó la letra.

“Me sirvió, ese momento me fui y dije nunca más vuelvo hacer eso y me vuelve a pasar tantos años luego en Viña del Mar, entonces recordé ese momento, dije no, yo estoy acá y me quedo”.