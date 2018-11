El Dúo Perfecto: Michelle Soifer bailó y cantó con Nikko Ponce su nueva pareja en escenario (FOTOS)

Síguenos en Facebook

A escasas semanas de la final de El Dúo Perfecto, Michelle Soifer volvió al escenario y sorprendió a los televidentes con el ingreso del actor de la novela "Ojitos hechiceros", Nikko Ponce, en reemplazo a Kevin Blow.

Como se recuerda el sábado pasado, el novio de la chica reality fue eliminado por el jurado. Soifer dijo que le resultó muy difícil decidirse por continuar en el programa de Gisela Valcárcel, sin la compañía de su futuro esposo.

"Ensayaba sola a inicios de la semana. La decisión que tomé por lo que dice mi corazón, no porque lo Kevin me diga. Yo iba a decir que no porque sentía que dejaba mal a una persona que amo tanto (tras su eliminación del programa). No porque no pueda cantar sin él. Él se fue muy triste al ver que fue eliminado", comentó la también integrante de Esto Es Guerra.

En otro momento, Soifer reconoció que llegó al programa, la noche del último sábado, con la idea de no presentarte porque había tenido poco tiempo para ensayar, ya que su nueva pareja de baile, recién había sido elegido.

Michelle Soifer y Nikko Ponce bailaron y cantaron "Me enamoré de ti", cuya interpretación gustó mucho al jurado que le dio un buen puntaje.