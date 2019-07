El mensaje de Shakira por la muerte del expresidente Fernando de La Rúa, padre de su expareja

Síguenos en Facebook

La cantante Shakira compartió a través de sus redes sociales se despidió del ex presidente Fernando de la Rúa, el padre de su expareja Antonio de la Rúa, uno de los hijos del ex mandatario de Argentina, con un sentido mensaje por su fallecimiento.

La artista colombiana, quien mantuvo una relación sentimental por más de diez años con Antonio de la Rúa, posteó en su cuenta de Instagram una foto junto al progenitor de su expareja, en el que recordó la amistad que mantenía con el político.

"Te has ido para siempre, amigo. Tus hijos, tu esposa Inés, tus nietos, tus amigos y yo, te recordaremos con un grande y profundo cariño por tu humildad y el fondo tierno de tu alma que bien conocíamos quienes te queríamos", se lee.

Shakira expresó la admiración por el expresidente argentino y destacó su "dignidad y fortaleza" en referencia a la carrera política del ex mandatario.

"Has realizado tantas luchas, muchas de ellas inmerecidas y aquella por tu vida la has librado como siempre, con la dignidad y fortaleza que tanto admiraba... Ahora descansa y vuela hacia un mejor lugar donde no hay traiciones, ni desilusiones, ves a buscar la tranquilidad y el refugio en tus padres, tu hermano y todos los que también te han amado y de verdad conocido", escribió.

"Seré siempre tu amiga, a pesar de cualquier cosa, en el más allá, como en esta vida. Te quiero amigo", agregó.

Shakira y su amistad con ex suegro

Shakira y Fernando de la Rúa se conocieron en 2000 cuando la cantante viajó a Argentina para conocer a la familia de su entonces novio, Antonio de la Rúa, con el que estuvo comprometida.

En enero de 2002, Shakira había defendido a su exsuegro, asegurando que era "un patriota y un político honesto". También dijo que en aquel momento Argentina tenía la oportunidad de "cambiar el sistema político cargado de corrupción".

Relación con Antonio de la Rúa

Shakira y Antonito -como se le conoce a su ex pareja en Argentina- estuvieron desde enero de 2000 tras conocerse en un recital en el Luna Park, cuando la colombiana empezaba a despegar en su carrera, incluso ella le escribió y dedicó varias canciones, entre ellas "Ojos así".

Sin embargo, la pareja terminó su relación poco después del Mundial de Sudáfrica, en 2010, donde conoció al defensor del Barcelona, Gerard Piqué, y con quien ahora quien tiene dos hijos, Milán y Sasha.

Si bien la separación con De la Rúa se produjo en buenos términos, luego termino en una demanda millonaria por parte de Antonio, ya que señalaba que la había ayudado en el éxito de su carrera.

Nueva pareja

Posteriormente, De la Rúa conoció en una fiesta a la DJ Daniela Ramos, también colombiana, con quien lleva una relación sólida y tiene dos hijos: Zulú y Mael.