Alejandra Baigorria anuncia nueva demanda contra Guty Carrera

Guty Carrera fue el último invitado de esta semana en El Valor de la Verdad, donde reveló pasajes oscuros que vivió mientras tenía una relación con Alejandra Baigorria.

Ahora, la rubia de Gamarra anunció que demandará por segunda vez al modelo por sus declaraciones en el sillón rojo. Cabe mencionar que ella ya ha actuado por la vía legal cuando Guty se presentó por primera vez en el programa de Beto Ortiz.

“Si hablamos de verdades, creo que el público puede sacar sus conclusiones y sin ser muy difícil. Me da mucha pena. Como una mujer hecha y derecha y una buena educación de mis padres, lamentablemente mis abogados vana a tener que tallar en todo caso. Estoy triste porque mi intención no es hacerle daño a nadie, pero a veces uno se hace daño a sí mismo. La justicia tendrá que verlo”, mencionó a “En boca de todos” Alejandra.

La empresaria comentó que Guty no goza de credibilidad: “No me interesa (que me mencionen) porque de quien viene y por la credibilidad que tiene es nula, pero a mi familia sí le molestó porque hay cosas que no deben ser. La cosa viene fuerte, pero soy una mujer que me voy a mantener en mi posición y haré valer mis derechos. Me da pena porque yo dejé las cosas como estaban y punto. No quería hacer esto, pero el que busca encuentra”.