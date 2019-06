El Valor de la Verdad: ‘Chiquito’ Flores hizo esta dura confesión en 'el sillón rojo' (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Beto Ortiz anunció a través de sus redes sociales que Juan 'Chiquito' Flores será el invitado de esta noche de 'El Valor de la Verdad'. El exfutbolista responderá hoy -quizás- las 21 preguntas en el sillón rojo.

El conductor publicó hace un par de días un video en su cuenta de Facebook, en el que comenta: "Luego de haber sido detenido por agredir a su mujer, Chiquito Flores quedó en libertad y viene al Valor de la Verdad".

En otro post de Beto Ortiz que adjuntó una foto del exfutbolista, se lee: "Son tantas las preguntas que le están haciendo que la prueba de polígrafo a Chiquito Flores no tiene cuándo terminar. Apúrate, Juan... EVDLV".

Ahora, un nuevo clip ha sido revelado en la que se revela una de las preguntas que tendrá que responder el exfutbolista.

“Juan, ¿intentaste estrangular a tu expareja?”, es lo que se escuchar decir al conductor del programa.

Luego de dar una explicación sobre su respuesta, ‘Chiquito’ Flores confesó que intentó quitarse la vida.

“Me saqué la casaca que era térmica y lo amarré en los bordes, y justo cuando ya estaba concentrado, tocan la puerta. Las cosas están pasando por mi mente son fuertes. Si él no entra, yo me cuelgo, me ahorco, porque sentía vergüenza ajena porque mi familia estaba afuera”, es lo que dice el invitado al programa entre lágrimas.