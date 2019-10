Doménica Delgado confesó que le fue infiel a Pedro Moral.

Síguenos en Facebook

Doménica Delgado confesó que le fue infiel al empresario Pedro Moral. La modelo contó en "El valor de la verdad" que esto sucedió cuando su relación ya se encontraba totalmente destruida.

“Esto pasó cuando la relación estaba destruida al 100%. Fue un fin de semana que salí, me encontré con una persona que salí tiempo atrás y me enteré de muchas cosas que habían pasado, estaba decepcionadísima y le fui infiel, por así decirlo”, reveló.

Además, dijo que lo hizo como un acto de venganza debido a todo lo que se enteró del empresario. Si bien no reveló con quien le fue infiel a Pedro Moral, dijo que sucedió tras una salida a una discoteca.

“¿Fue un acto de venganza? Sí, 100% y no me arrepiento. Me encontré con un chico que ya había salido en la discoteca y ya. Se lo merecía”, añadió.

Sus amigas, entre ellas la ‘Chama Méndez’, le dieron su respaldo y dijeron que también se sienten decepcionadas del empresario.