'El Valor de la Verdad': Doménica Delgado revela que Antonio Pavón y Pedro Moral se pelearon por ella

Síguenos en Facebook

Durante su participación en 'El valor de la verdad', Doménica Delgado hablará sobre sus pasadas relaciones con Antonio Pavón, Pedro Moral y otras figuras del espectáculo. En un nuevo adelanto del programa, la modelo hace una controversial revelación.

A través de su cuenta de Instagram, el conductor Beto Ortiz compartió un nuevo clip de la participación de la modelo en el sillón rojo, donde confesó que Antonio Pavón y Pedro Moral se pelearon por ella.

“Pedro se acerca y le choca la cara ¡uy! Para qué lo hizo, con eso empezó la pelea. ¡Fue una locura! Antonio terminó con esto (el rostro) arañado y yo me quería meter a separar”, contó Doménica Delgado.

“Cuando me metí, me agarraron los de seguridad y me dijo: ‘usted no puede hacer ese tipo de cosas porque usted le pertenece al señor Pedro’”, añadió. “¿Le pertenece?”, replicó, con una sonrisa, Beto Ortiz.

Por si fuera poco, también dijo que en una pelea que sostuvo con el empresario Pedro Moral, él la empujó de su auto.

“Nos empezamos a pelear horrible y en una de esas me empujó del carro, fue horrible. Cuando se molestaba golpeaba la pared”, confesó la modelo.