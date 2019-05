Erick Sabater reveló que Michelle Soifer tiene serios problemas bancarios (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Erick Sabater, modelo dominicano y chico reality, se sentó por primera vez en el ‘sillón rojo’ de ‘El Valor de la Verdad’, y reveló que Michelle Soifer casi lo dejó en la bancarrota porque es una compradora compulsiva.

"El problema que ha tenido Michelle Soifer, y creo que es algo que no ha podido controlar hasta hoy, es que es una compradora compulsiva. Se para endeudando. Ella ganaba 20 mil dólares y gastaba 24.000. Llegaba fin de mes y se complicaba", dijo Erick Sabater.

Cabe mencionar que el modelo aseguró que la popular ‘Michi’ no puede tener tarjetas de crédito, ya que los bancos la tienen 'fichada'.

"Ella me decía que la apoyara en ese momento y luego me completaba. No tiene tarjetas, ni cuentas en bancos ni nada. Ella tiene problemas... porque ya no le permiten. Incluso la apoyé con mi tarjeta en algunos viajes, venía con 6 maletas de regalos para personas y gastaba todo su dinero", agregó.

Finalmente, Sabater manifestó que al final de su relación con Soifer sufrió más deudas. "Cuando ya nos íbamos a separar, tuve muchos problemas con la dueña del departamento, que era la expareja de Kevin Blow, porque dejó cosas destrozadas. Dejó una deuda grandísima en la tienda del costado. Tuve que pagar todo", concluyó.