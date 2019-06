EVDLV: Magaly Medina recordó que Aída Martínez dijo que no volvería a sentar en el “sillón rojo”

Síguenos en Facebook

Aída Martínez vuelve a ‘El Valor de la Verdad’ para sentarse en el ‘sillón rojo’ y contar pasajes desagradables de su relación con el alcalde de La Victoria, George Forsyth.

Cabe mencionar que la participación de Aída Martínez en ‘El Valor de la Verdad’ ha sido criticada por Magaly Medina, quien al inicio de su programa les recordó a los televidentes que la modelo dijo que no volvería a participar en ‘El Valor de la Verdad’.

“No volvería a sentarme nunca más […] hablé del tema de mi sexualidad, que tuve que mentir, yo me senté y me dijeron que la pregunta 19 dice que si eres bisexual, y yo dije ‘eso es mentira, yo me declaro heterosexual’ [...] (ellos me respondieron) pero te ha salido en el polígrafo que eres bisexual, entonces tienes que decir que sí o pierdes la plata”, relató la modelo tiempo atrás en el programa de Carlos Cacho.

Pese a lo señalado, Aída Martínez vuelve a sentarse en el ‘sillón rojo de la verdad’ para contar terribles pasajes que vivió al lado del alcalde de La Victoria, George Forsyth.