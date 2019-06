El Valor de la Verdad: 'Zorro' Zupe se sentará hoy en el sillón rojo (VIDEO)

Síguenos en Facebook

Ricardo Zúñiga Peña, también conocido como el 'Zorro' Zupe volverá después de 3 años al sillón rojo de El Valor de la Verdad y contará pasajes de la vida de Jefferson Farfán, Yahaira Plasencia, Ivana Yturbe, Tilsa Lozano y Juan Manuel Vargas.

Prometió no volver a hablar tras haber estado en prisión por difamación y después de 3 años regresa al sillón rojo para contar todos sobre los personajes más importantes de Chollywood.

En el video promocional del programa se pueden saber algunas de las preguntas que le harán al 'Zorro' Zupe. Beto Ortiz le pregunta: ¿se alejó de ti Jefferson Farfán a raíz del rumor que ha vuelto con Yahaira Plasencia?, ¿presentaste a Farfán con Ivana Yturbe?, ¿le prohibió Angie Arizaga a Nicola Porcella que te visite en la cárcel?, ¿ha llamado este año el 'Loco' Vargas a Tilsa Lozano?

Entre las expresiones que da este polémico personaje se encuentra: "Que dure lo que tenga que durar. Yo no soy hipócrita", "fue lo que mejor la pasó porque se enamoró, traía rosas, no sé de dónde sacaba osos y yo no entendía".