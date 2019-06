El “Zorro Zupe” y su mensaje por el Día del Orgullo LGBTIQ+

Síguenos en Facebook

Ricardo Zúñiga es uno de los personajes más polémicos en el mundo de la farándula limeña. En esta oportunidad, el también conocido como “Zorro Zupe”, dejó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram celebrando el Día del Orgullo LGBTI.

“Antes de ser el Zorro Zupe era un chico poco común, muy extrovertido y sobre todo muy homosexual. Algo que me llevó a muchas veces a ser señalado. Pero nunca me importó ser el fenómeno que muchos pensaban que era, porque siempre fui feliz y aún más el día que me asumí completamente”, es lo que se lee en el mensaje de Instagram.

Luego continuó con: “Para los que piensan que mi vida cambió cuando me convertí en el Zorro, eso es falso, no tenía que ser famoso y/o popular para ser aceptado por los demás y si no lo era me bastaba con ser querido por mi entorno cosa que siempre pasó”.

Cabe mencionar que “Zorro Zupe” compartió este mensaje con una galería de fotos en los que utiliza las orejas que simbolizan a las “Conejitas de Play Boy”, en este caso, tiene el mensaje de “GayBoy”.