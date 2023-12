A sus 22 años, Ela Taubert es una de las jóvenes exponentes del pop rock colombiano cuya honestidad como compositora e intérprete la ha colocado en un lugar expectante en la industria. El reciente lanzamiento de “¿Por qué no me fui antes?” reafirma su talento en la música que ella ha sabido encaminar. “Desde muy chiquita tuve la influencia musical de mi familia materna, mi abuela bailaba flamenco, mi abuelo tocaba la trompeta, a medida que fui creciendo siempre tuve esa necesidad de buscar canciones que me hicieran sentir identificada. Muchas veces yo no podía expresar en palabras lo que estaba sintiendo”, dice Ela Taubert a Correo.

¿De qué artistas buscabas canciones? Yo era una niña muy pop entonces siempre escuchaba a Taylor Swift y Reik. Después, no encontraba esas canciones que me llenaran y empecé a sentir esa necesidad de escribirlas yo, y de poder desahogarme en un papel.

¿Y escribías de una forma natural, sin necesidad de qué alguien te asesore?

Sí, solita, me acuerdo mucho que Taylor Swift sacaba canciones y yo siempre las traducía y las escribía en un papel sobre la pistas de ella, era como más un ejercicio mío para desahogarme y aprender. La primera canción que creo que escribí fue a mi perro, que lo amaba, a mi mamá y a mis primeros amores también de adolescencia.

¿Y así es que llega “Crecer” en tu carrera, tu punto de partida? Sí, “Crecer” siento que me cambió la vida y no solo eso, se convirtió literalmente en un punto de partida no solo de mi carrera, sino de vida.

Una canción en la que dejas tu alma...

Estaba pasando por un momento muy difícil de la vida, no sabía cómo expresarle a la gente que me quiere que estaba muy mal, y dije, okey, voy a ir al piano y a empezar a escribir la canción. Fue un proceso muy bonito porque realmente no pensé en escribir una canción, sino fue más un refugio que quise encontrar en la música, porque me estaba sintiendo muy sola.

Quizás “Crecer” fue un boom porque no cifraste expectativas y lo hiciste como una especie de catarsis.

Definitivamente, además que al inicio yo no quería sacar el tema, decía esto es mío, ya después como que me pasan cosas y digo, okey, esto ya lo acabé. Le escribí a mi productor y le dije, tenemos que sacar esta canción, necesito llorarla, necesito gritarla, y un día me dio por postear un pedacito por TikTok, y nunca imaginé que existieran más personas sintiéndose como yo.

La cantante y compositora colombiana gracias a TikTok logró que su canción "Crecer" se convirtiera en viral.

¿Qué importante son las redes en tu carrera?

Cien por ciento, en pandemia empecé a utilizar TikTok entre todo el caos que estaba pasando en el mundo, yo dije, bueno voy a cantar porque qué más puedo hacer. empecé a traducir canciones en inglés como cuando era niña. Canciones virales, y empecé como muy juiciosa a postear en Tik Tok,. Hasta que empecé a sacar mis propias canciones y crear esta comunidad preciosa donde la gente empezó a identificarse conmigo.

Además, esa comunidad de seguidores te exigían que subieras más música.. Y fue muy bonito porque encontré, siento yo, que cada persona tiene un propósito y a mí me dio de ser la voz de la gente que está allí afuera y que me contaba hasta sus historias. Dios mío, decía, uno no está sola.

Ahora, ya convencida de lo que quieres en la música, tomas tus propias decisiones en tu carrera.. .Si, ahorita, gracias a Dios trabajo con Universal, que ha sido de las coincidencias más bonitas del mundo. En este momento de mi carrera estoy en una etapa en la que para mí lo más importante es seguir mi corazón y el camino de la honestidad de mis historias y lo que comparto. Siento esa libertad y eso ha hecho que yo realmente conecte con muchas más personas allá afuera,

Veo que luces un anillo en forma de mariposa, ¿tienes una especial predilección por ellas? Es una historia muy bonita porque cuando yo era chiquita mi mamá me llevó a un mariposario y dice que me enamoré de una mariposa azul y me quedé viéndola por minutos. En mi carrera y en mi vida empecé a encontrarme mariposas en lugares a los que llegaba, pensaba que eran señales, que me señalaban el lugar donde yo debía estar. Personas que conocía tenían mariposas tatuadas, lo vi como un mensaje de Dios de que ese es el camino que debo escoger y también por lo que representan, que son los cambios..