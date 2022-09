Eleazar Gómez fue abordado por la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y fue consultado por el nuevo álbum que lanzó Danna Paola. El actor mexicano sorprendió al reconocer públicamente que es un admirador de la música de su expareja.

“¿Has escuchado el nuevo sencillo de Danna Paola?, ¿Qué te pareció?”, preguntó un reportero. A lo que Gómez respondió: “No lo he escuchado… aún. Ya cuando lo escuche te digo”.

“Soy un gran admirador de ella, claro”, contestó en otro momento, cuando le consultaron si es que le gusta la música de la exprotagonista de “Élite”.

Cuando se le preguntó su opinión respecto a los ataques que ha recibido Danna Paola sobre su aspecto físico, el actor dio a conocer que no está enterado del tema: “No es por ser grosero, pero no tengo ni idea, hermano. La verdad, no tengo idea. En general, no tengo nada que decir sobre eso”.

En otro momento, Eleazar Gómez contó que estaba en el aeropuerto porque había vuelto de vacacionar con su madre y aunque no reveló la ciudad a la que viajaron, mencionó que su vuelo duró cerca de 12 horas por lo que se encontraba cansado.

Finalmente, dio a conocer que ha recibido llamadas para ser parte de algún reality show para la televisión. “Hay propuestas para realitys y televisión, pero ustedes siempre son los primeros en enterarse. Ya veremos”, comentó.

La relación entre Danna Paola y Eleazar Gómez

Eleazar Gómez inició una relación amorosa con Danna Paola tras el rodaje de la telenovela “Atrévete a Soñar” en 2010. En aquel momento la cantante tenía 15 años y él 25 años. En un inicio, los famosos trataron de ocultar su relación amorosa.

Fue hasta 2013 cuando la relación se hizo pública en la obra Wicked, en la que participaba Danna Paola, quien ya era mayor de edad. No obstante, en esta época se rumoraba que el actor era muy celoso con Danna Paola, por lo que los padres de ella se oponían a la relación.

En 2014, la revista TVyNovelas los captó discutiendo afuera del cine. En las imágenes, Eleazar Gómez apareció insultando a Danna Paola, pues supuestamente le llegó un mensaje a la famosa. Incluso, en un momento, la intérprete de “Sodio” rompió en llanto.

