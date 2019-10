Empresario captado con Vanessa Terkes habla sobre 'ampay': "No es nada, ella es una amiga" (VIDEO)

Luego de que Vanessa Terkes fuera captada besando a un misterioso galán durante una fiesta con amigos, el hombre que responde al nombre de Gabriel O’donnell rompió su silencio y reveló cuál es la relación que mantiene con la popular 'Chata'.

“Sí, recién (la conozco)”, fue la primera respuesta del empresario al ser abordado por las cámaras de 'Válgame Dios' en un centro comercial.

Sin embargo, sorprendió cuando Gabriel O’donnel dijo que solo tiene una amistad con la conductora de 'En boca de todos'.

"No es nada, o sea de que la conozco, la conozco, pero no tengo nada que decir sobre ella (...) Ella es una amiga y nada pues no...", sostuvo al ser interrogado por las imágenes donde aparece besándose apasionadamente con Vanessa Terkes.

Por otro lado, negó que sea amigo de George Forsyth, expareja de Vanessa Terkes, tal como señalaron algunos medios. “No lo conozco, no lo conozco, fueron a comer un día, pero más que eso, no lo conozco”, explicó sobre la fotografía donde aparece junto a la expareja de esposos.