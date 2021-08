Hace unos días, Walter Obregón, expareja de Susy Díaz, fue denunciado por su actual pareja por el presunto delito de violencia física y psicológica. Ahora el empresario de Huarmey fue puesto en libertar y estará en el set de Magaly Medina para contar lo sucedido.

Según el avance que presenta el programa de ‘la urraca’, Obregón es captado saliendo de la comisaría de Huarmey. “Esta noche estoy contigo en tu programa contando toda mi verdad”, se le escucha decir al empresario.

Mientras que la voz en off del programa de la ‘urraca’ menciona “¡Exclusivo! Luego de permanecer detenido dos días en un calabozo, el ex de Susy Díaz, Walter Obregón, da la cara y contesta sobre la gravísima acusación de violencia”.

Susy Díaz discutió con Magaly Medina por defender a su expareja Walter Obregón, quien es acusado por su actual pareja por agredirla de manera física y psicológica. La conductora de TV no soportó que la rubia justifique la violencia al decir que era ‘un castigo de Dios’, por lo que la cortó cuando agradecía a sus canjes.

“A mí que me interesa la vida de esa mujer, tiene lo que merece, está pagando lo que me hizo. Las personas que me que quitan a mi pareja ¿Cómo están? ¿Geni Alves es feliz?”, dijo Susy Díaz.

