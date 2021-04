El cantante Enrique Guzmán decidió cancelar sus presentaciones virtuales debido a las acusaciones de su nieta Frida Sofía.

La hija de Alejandra Guzmán acusó al mexicano de tocamientos indebidos cuando era solo una niña. Ante el hecho, el artista recibió críticas en redes sociales.

“Yo tengo una carrera, hacer una descripción como la que hizo de mí me agrede, me hiere, me pone en peligro. Yo no prendo mi Twitter desde hace un mes por la cantidad de mentadas de gentes, gente que dice: ‘¿Cómo te atreves?’, pero es que no me atrevo, no sé a qué me atrevo”, comentó Enrique Guzmán al programa Hoy.

Guzmán, de 78 años, afirmó que tenía unos conciertos virtuales, pero decidió cancelar todo ante los hechos. “Se han cancelado todos porque ¿con qué cara voy a salir al escenario?, ¿Qué les voy a cantar?, ¿Con qué sonrisa puede hablar el payasito?”, agregó en referencia a su tema “Payasito”.

Del mismo modo, Guzmán comentó a la prensa que no entiende las acusaciones de su nieta, pues cree que siempre fue un buen abuelo. “El abuelo bueno, el regalador, el que le da, el que sí esconde los dulces y se los da”, comentó sobre su labor.

Finalmente, confirmó la denuncia a Frida Sofía y señaló que alegarán violencia familia. “Sí quiero dejar sentado que es una violencia familiar, por lo menos así estamos planeándolo hacerlo, tiene una violencia conmigo o yo con ella no sé, voy a averiguar quién con quién porque no sé”, concluyó.

VIDEO RECOMENDADO

Itatí Cantoral le da consejo a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán

Itatí Cantoral le da consejo a Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán.