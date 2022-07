¿No dudaste un poco antes de aceptar? A veces segundas partes no son buenas...

Pues sí, por un momento lo dudé porque los tiempos son distintos, la televisión ha cambiado, ahora no solamente se compite con otros canales sino con distintas plataformas. La gente ahora no se sienta en su casa a ver televisión, ahora tienes una serie que puedes ver de principio a fin en una plataforma cuando quieres; pero lo cierto es que todo eso lo superó la alegría de volver a ver a mis compañeros, eso me hizo pensar de manera positiva y aceptar la propuesta del retorno.

¿El reencuentro fue cómo si el tiempo no hubiera pasado?

Sí, fue muy emotivo, hay varios factores por los que no veía a mis compañeros después de que terminó la serie, pero inclusive antes me sentía un poco corto con ellos, no compartía, pero ahora es mucho más lindo; será que ya estoy un poco más grande y conversamos no solamente de las escenas de la serie, sino de nuestras vidas.

Con tu regreso a la serie , ¿en qué etapa de tu carrera consideras que estás?

En realidad siempre estoy aprendiendo, tratando de saber más, tengo la dicha de mantenerme en el medio y estoy muy agradecido con el público que me recibe de la mejor manera. Me siento estable y no solamente en el trabajo, también en el lado familiar, siento que estoy en un momento de mi vida bastante equilibrado, mi esposa y mis hijos ahora pueden disfrutar de alguna manera de esa etapa de Al fondo hay sitio.

Eres uno de los pocos de la farándula que no se ha involucrado en escándalos de índole personal.

Trato de cuidar mucho mi vida privada y no desde ahora, siempre he sido así, no es que sea una persona que se muestre de una manera y sea otra, a mí siempre me ha gustado andar pegado a mi familia, he mantenido ese ejemplo de mis padres;, para mí la familia siempre va a ser lo más importante.

No es fácil lograr ese equilibrio en un ambiente tan agresivo.

Por eso siempre voy a rescatar y agradecer a Efraín Aguilar que me enseñó a no alimentar a quienes buscan explotar tu vida. Si tú tienes tu verdad, sabes lo que has hecho o no, no tienes porque alimentar el morbo de nadie.

Esas enseñanzas que has aprendido en la cancha.

Yo siempre he dicho que mi escuela ha sido mi trabajo, soy casi empírico, aunque he llevado talleres en cada novela que he estado. Lo que más me ha servido es aprender de los actores reconocidos con los que he trabajado porque quise hacerlo, si a ti no te nace, las oportunidades que te dan te van a pasar por la nariz y no vas a aprender nada. Siempre quise aprender de cada consejo de una Mónica Sánchez, un Gustavo Bueno, una gran Irma Maury. En cada producción que he estado siempre hay alguien de quien aprender, incluso de un muchacho nuevo, de alguien más joven.

A veces a los jóvenes se les suben los humos, ¿qué hacer?

Nunca debes endiosarte y creer que porque haces televisión eres lo máximo, o porque la gente te pide una foto en la calle, eso lo tengo presente. Siempre he tratado de manejar mi carrera con respeto y siempre con perfil bajo, toda la vida aprendiendo, por eso, cuando los chicos se me acercan y me piden algún consejo cómo desarrollar una carrera les digo que es difícil , complicado, pero cuando uno ama sus sueños hay que atreverse y sobre todo prepararse.

