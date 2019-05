Erick Sabater: La pregunta 21 que no respondió en 'El Valor de la Verdad' (VIDEO)

El modelo Erick Sabater se sometió al polígrafo de 'El Valor de la Verdad' en donde sólo respondió 20 preguntas porque al llegar la pregunta 21 de la competencia decidió retirarse.

Cuando Beto Ortiz, esperaba la decisión de Sabater, este dijo que no le daría el gusto al ver una sonrisa traviesa en el conductor del programa.

"No te voy a dar el gusto en esta oportunidad, me retiro. Hay que dar un poquito. Veo esa sonrisa con esa intención de que aquí sí la vas a armar. Con eso ya me siento bien", dijo el competidor de 'El Valor de la Verdad'.

Erick Sabater confiesa que Michelle Soifer le lanzó una cachetada y le hizo brujería (VIDEO)

A pesar de la negativa, Beto Ortiz reveló la pregunta 21: ¿Eres bisexual? Por obvias razones, no fue contestada y Erick Sabater se retiró agradeciendo la invitación.

"Era hermosa la pregunta, esa era, pero se retiró a tiempo el muy pende#%", indicó el conductor del programa.

PROGRAMA COMPLETO