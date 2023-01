A vísperas del Año Nuevo 2023, diversos personajes públicos compartieron lo bueno y lo malo que vivieron en el 2023. La actriz nacional Érika Villalobos fue una de ellas y a través de su cuenta de Instagram, decidió compartir una publicación por fin de año, donde confesó que fue uno de los años más desafiantes que ha tenido.

“Estimado 2022: Déjame decirte que jamás pensé que me sorprenderías de esa forma. Me has golpeado fuerte por lo que -junto con el 2021- te has ganado el título del año más desafiante de toda mi vida. Pero no te detuviste ahí, no; me diste grandes satisfacciones, enormes, que han cambiado toda la perspectiva acerca de mí misma”, se lee en las primeras líneas del mensaje de la intérprete.

Asimismo, Villalobos añadió que fue necesario pasar por esos momentos difíciles porque el 2023 será mejor debido a los grandes proyectos que revelará más adelante.

“Termino creyendo firmemente que debemos animarnos a tomar lo que viene de manera diferente, sorprendernos a nosotros mismos, querernos más, confiar en lo que somos capaces y sonreír junto con los que amamos y con los otros también”, señaló.

Finalmente, Érika Villalobos terminó su publicación en redes sociales deseando lo mejor para sus seguidores, quienes la elogiaron por el amor y unión con sus hijos.

“De corazón deseo que cada uno de ustedes enfrente -no he dicho espere- este 2023 de una manera más proactiva, empática y optimista. Nos lo merecemos y lo merece nuestro país. Tal vez las cosas empiecen a cambiar. ¿Lo hacemos?”, sentenció.

