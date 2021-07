El exchico reality y exconductor de televisión, Ernesto Jiménez, sorprendió al revelar la mala experiencia que vivió cuando era parte de las filas de Latina Televisión.

Ernesto Jiménez, quien fue co-conductor en algunos programas de espectáculos que se emitieron en canal 2 hace unos años, contó que se enteró que había sido despedido en la fiesta de preventa de Latina.

“Fui a la preventa, me entero que ya no seguía en Latina el próximo año, me entero en la fiesta de preventa, parado en el escenario, feliz de la vida, frente a los auspiciadores”, expresó en un enlace con el programa ‘Amor y Fuego’.

“Como si estuviera en un programa de televisión siendo despedido en vivo”, agregó indignado el también fotógrafo.

Ernesto Jiménez señaló que se fue bastante descontento de Latina y no dudó en apoyar a Jazmín Pinedo frente a la demanda que le ha interpuesto el canal por haberse ido a ‘Esto es Guerra’.

“A pararme como un burro en el escenario, viendo la publicidad de un programa donde ya no estaba, eso me pareció, me fui bastante descontento, me pareció bastante humillante. No me gustó cómo se dio eso. Nunca lo he dicho, pero veo que le pasa a muchas personas”, comentó Jiménez.

Asimismo, señaló que si el rating no le favorece a Latina es por culpa de los productores de televisión y no de los conductores.

“En vez de pensar que la culpa la tiene el conductor, por qué el canal no deja de reciclar a sus productores, o sea, saquen a esos productores de bajo costo que a veces tienen y busquen a productores de verdad”, sentenció.

