Ernesto Jiménez tras denuncia de Poly Ávila: "Fuerza ante todo. No estás sola” (FOTOS)

Tras la grave denuncia que hizo 'Poly' Ávila asegurando que fue drogada en una fiesta de chicos reality, diversos personajes del espectáculo peruano se han pronunciado sobre el delicado tema.

Uno de ellos fue el conductor de radio y televisión, Ernesto Jiménez, quien no dudó en condenar a aquellos que buscan desviar la atención de la denuncia que hizo la modelo argentina.

“Salgo de la radio y veo que explotó el chupo. No tardarán en aparecer las cobardes defensas que intentarán desviar el asunto, tratando de delegar la culpa. Se deben estar maquinando mientras escribo esto. No dejemos que las cosas queden en nada. No más”, escribió el exchico reality a través de su cuenta de Twitter.

En otro de sus tuits, Ernesto Jiménez brindó su total respaldo a Poly Ávila ante las posibles represalias que vendrán por el tema.

“Todo mi apoyo para @Poly_avila en estos momentos. Los que sabemos cómo son estos temas, entendemos que se vienen días duros frente a las posibles respuestas/represalias. Fuerza ante todo. No estás sola”, se lee en su red social.