Ernesto Pimentel agradeció al Señor de los Milagros por la llegada de su hijo (FOTOS)

Síguenos en Facebook

El conductor de televisión, Ernesto Pimentel, asistió esta mañana a la iglesia ‘Las nazarenas’, ubicado en el Centro de Lima, para participar como cada año de la misa del ‘Señor de los milagros’ dirigida a los artistas.

Asimismo, la figura de América Televisión aprovechó esta oportunidad para agradecer al Cristo Moreno por todas las bendiciones que han llegado en su vida, entre las cuales está la llegada de su pequeño hijo.

“Soy un fiel devoto del ‘Señor de los milagros’ y hoy más que nunca tengo mucho por agradecerle. Me siento bendecido por todas las cosas que llegaron a mi vida, la llegada de mi hijo Gael ha sido una de mis mayores bendiciones, además, tener salud y el respaldo de mi público hace que mi fe y devoción crezca cada día más”, precisó Pimentel, quien tuvo oportunidad de leer algunos versículos bíblicos durante la misa.

Ernesto Pimentel también contó que hoy participará, junto a algunos artistas, de la tradicional serenata en la procesión, entre las calles Jr. Ica y Tacna.

De otro lado, aprovechó para resaltar su agradecimiento hacia su público, quienes continúan ubicando a su programa ‘El reventonazo de la chola’ como el más visto en su horario y uno de los programas más sintonizados de todo el fin de semana.

“No me gusta hablar de rating ni del trabajo o de la competencia, porque respeto y valoro a mis compañeros artistas; sin embargo, mi gratitud con mi público fiel siempre será eterna. Ser uno de los programas más vistos me llena de satisfacción y felicidad, así que me comprometo en seguir trabajando junto a mi gran equipo de trabajo”, comentó.