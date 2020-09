Los 50 años de Ernesto Pimentel, creador de la ‘Chola Chabuca’, logrará reunir a los personajes más consagrados y populares de nuestro ambiente artístico, quienes llegarán hasta el programa ‘El Reventonazo de la Chola’ parar armar la jarana y celebrar ese día especial.

En esta fecha importante, Pimentel festejará junto a su reconocido personaje de televisión que ha marcado a varias generaciones a través del tiempo. Por ello veremos en pantalla a Gian Marco Zignago, Christian Meier, María Pía Copello, Natalie Vertiz y ‘Choca’ Mandros, entre otros.

Mientras que Tito Nieves, Deyvis Orozco, Tommy Portugal, Josimar y Daniela Darcourt pondrán la cuota musical en el programa.

“Estoy feliz y muy agradecido por celebrar un año más de vida y tener a lado a mi hijo Gael, el motivo que me impulsa día a día a seguir dando lo mejor de mí y a esforzarme para ser un buen padre. Llegar hasta aquí no ha sido fácil y el éxito en mi carrera se lo debo al público que siempre ha seguido mi trabajo y me ha demostrado su apoyo incondicional”, comentó Ernesto Pimentel con emoción.

VIDEO RECOMENDADO

Daniela Darcourt imita a Jossmery Toledo en programa de la Chola Chabuca (TROME)