Hace un año Ernesto Pimentel celebraba la llegada de Gael, ese hijo esperado que, además de darle un giro a su vida, le agregó a la Navidad un significado especial. Hoy que vivimos tiempos difíciles, el popular artista reafirma el amor incondicional a su pequeño, pero admite que la pandemia y sus consecuencias lo han marcado, como a millones en el planeta, que deberán luego curar sus cicatrices.

¿Te atreverías a hacer un balance de este año tan terrible?

Mi balance lo resumiría en que, para muchos, el mayor premio hoy en día es poder ver el día siguiente, poder ver cuántos hemos logrado salir con vida, que es el bien más preciado. Creo que esa sensación de vulnerabilidad y de desconcierto nunca la habíamos sentido.

¿Cuál fue tu principal miedo en estos tiempos?

Yo siempre he vivido consciente de que tienes que disfrutar el hoy, vivir el día, para mí la muerte es una certeza para todos, no para unos más que a otros. Entonces lo que más he pensado en estos meses es ¿qué más puedo hacer? No me paraliza el miedo. Además de mi labor en la televisión, he estado escribiendo mis memorias, he terminado un cuento gráfico sobre el mundo del circo, yo no voy a parar. Mi mayor temor no es morir, sino, no vivir.

Consideras que debemos replantear nuestra forma de vivir..

Para mí, vivir ha sido siempre no hacer daño, hacer lo mejor que puedas en todo, lo demás...es sobrevivir. Yo no soy un sobreviviente, soy una persona que vive cada momento como un regalo. Hoy estoy más sensible que nunca, me duele que miles de peruanos no van a poder ver a sus familias en sus mesas y me emociono. No creo que uno pueda vivir sin consideración, sin ponerte en el lugar del otro.

¿Hay cosas qué por la pandemia dejaste pendiente?

En este 2020 en mis planes estaba tener a mi hijita, para que Gael no crezca como yo, que he sido hijo único. Es un proyecto de vida que obviamente tiene que ver con mi madurez, con las posibilidades que tengo con mi vida resuelta. Es en gran parte mi proyecto de vida y de familia.

¿Solo has postergado, no has descartado ser nuevamente papá?

Lo he pospuesto para el próximo año, pero sigue siendo una posibilidad concreta. Quiero que mi niño tenga una compañera de vida, este año no ha socializado como tantos niños en el país, hay cosas que no ha podido ver. Mi bebé nació y a los meses le tocó la pandemia, su vida ha sido recortada como la de muchos.

¿Qué es lo que quieres para Gael?

Amo lo que estoy viviendo con mi hijito. Yo no quiero nada de él, no quiero que sea Einstein, yo quiero solamente alguien a quién amar y eso no tiene condiciones, lo que Dios nos dé. Cada uno va escribiendo su historia, para mí nada ha sido fácil y en este momento tampoco lo es.

Me imagino que con tu historia y tanta sensibilidad social, la tentación de la política no te ha sido ajena.

A mí me aterra la corrupción, el abuso de poder, me aterra esta búsqueda de reconocimiento a cuesta de todo. Por eso no participo en política, pero ojo eso te lo digo de manera personal, no voy a participar en las elecciones a pesar de que se me ha convocado en un momento, tampoco invito candidatos a mi programa y básicamente es por el respeto que le tengo al público. Si alguna vez la política cruzara por mi mente, tendría que dejar el espacio de televisión para poder desarrollar ese otro trabajo.

Ernesto Pimentel

Actualmente conduce “El Reventonazo” en América y además se ha convertido en empresario circense, presentando cada año un espectáculo de gran nivel. También ha incursionado en los unipersonales.

