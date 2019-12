Ernesto Pimentel cuenta las horas para la llegada de la Nochebuena, la primera con Gael, su hijo. No hay que darle mucha vuelta para concluir que será distinta, especial. “En muchos aspectos”, dice emocionado. “Este es un año al que tengo tanto que agradecer por las lecciones que me ha dado y que se han convertido en un suerte de examen a la vida misma que siempre me sorprende con sus oportunidades y desafíos. Esta noche nos estamos juntando con una familia que crece con la llegada de Gael, que arribó a nuestras vidas para impulsar otra forma de amar”.

Navidad es una fecha para celebrar la llegada de Jesús y reafirmar la unión familiar. ¿Gael es ese niño que tanto esperaste?

En realidad no sé cómo explicarlo, Gael es el anuncio de una vida con todas las dificultades que representa, pero también arraigado a eso, a la vida. Yo nunca he escogido el camino más fácil, en ningún aspecto y esta decisión de ser padre no ha sido la excepción. Yo podría haberme quedado en el confort de lo que he logrado, pero elegí esta hermosa aventura que no está escrita, que recién se está escribiendo.

La llegada de un hijo cambia la vida del padre hasta en detalles imperceptibles. ¿Lo sientes?

Yo tengo una vida bastante metódica, siempre llego a mi casa, no me amanezco, no es que tenga un cambio a ese nivel, pero creo que lo que sí ha cambiado es el ánimo con el que ahora regreso a casa. Antes llegaba a encontrarme conmigo mismo, a descansar. Ahora llego a un remanso de felicidad, a acompañar los sonidos de Gael, a compartir hasta sus silencios.

Y a descubrirlo día a día...

Yo todos los días hago algo por él, pero la responsabilidad la tiene Miluska, quiere hacerlo, compartimos esa maravillosa responsabilidad.

Modelos de familia hay muchos, las tradicionales, la de madres y padres solteros, en fin. Tú decidiste darle a Gael un papá y una mamá.

Pero detrás de esa elección no hay una crítica a nada, ni a nadie. Quiero reafirmarme que es el modelo de familia que se ha escogido porque siendo honesto, considero que mi vida es de riesgo, no por el tema de mi salud, sino por mi trabajo, viajo mucho, estoy expuesto a peligros, yo no tengo mamá, abuelos, hermanos, tías, que me puedan asistir y apoyar. Miluska es mi amiga y compañera de todos estos años y hoy la madre de Gael.

¿La felicidad pasa por tener un hijo?

Es importante que yo diga que el concepto de felicidad no es un hijo, la felicidad eres tú siendo feliz, haciendo todo lo que puedas por alcanzar tus sueños. Si tu decisión es no tenerlos lo aplaudo y lo respeto, y toda la sociedad debería hacerlo. Si quieres ser madre y tener un hijo sola también, si eres padre soltero igual. Mi oportunidad las condiciones se han dado para asumir un desafío complicado; tener un hijo con mi amiga, convivo con ella pero esa situación no me hace vivir de otra manera.

Tu vida ha sido dura, difícil. ¿Se la contarás a tu hijo cómo fue?

Yo creo que mi propia vida, mi propia historia lo va a hacer cuestionarme y cuestionar la vida, a mí me han pasado cosas complicadas, pero nunca me he quedado en la tristeza, nunca he buscado una puerta para escapar del dolor,

Al conocer tu historia, van a venir las preguntas...

Y todas tendrán respuesta. No hay una foto que no haya hecho que no quiera preservar, no hay una lágrima que vaya a quitarle la historia que tiene detrás.

¿Cómo quisieras que fuera Gael?

Que sea bueno, eso nada más quisiera. Siendo una persona buena que haga lo que quiera porque sus decisiones van a ser las correctas.

¿Esta medianoche cuál será su regalo al pie del árbol?

Aunque no le creas le estoy haciendo su piececito en plastilina, no hay otra cosa. Quiero que la sencillez sea el estilo de vida que le quiero compartir.

Perfil

Ernesto Pimentel, artista

Nació en Lima el 20 de setiembre de 1970. Sus inicios artísticos fueron en el teatro para niños que luego alternó con papeles en televisión. Durante su participación en “Risas y Salsa” nace su personaje “La chola Chabuca”.