A pocas horas del estreno de la nueva temporada del “Reventonazo de la Chola”, Ernesto Pimentel precisó que su programa no servirá de plataforma mediática para los candidatos, aunque la actual coyuntura electoral así lo exija.

“Yo estoy convencido de que la política no es el camino con el que yo trabajo, no quiero tomarme ni una foto (con los candidatos). En este momento yo voy a tomar distancia de ese tema”, precisó el creador de la “Chola Chabuca”.

“Vamos a tocar la política en parodias pero no está en mis planes tener algún personaje político (en el set), realmente prefiero estar lejos de este tema. El programa no va a servir de plataforma para ningún político”, precisó.

COMPETENCIA. De otro lado, se refirió al auspicioso debut que tuvo Jorge Benavides, en su nueva casa televisora, con los más de 15 puntos de rating que logró el último sábado, en el estreno de su programa cómico “JB en ATV”.

“Hay espacio para todos. No me desespera ser el número 3, ni 5, ni 4. Voy a ir despacio, mi objetivo será hacer cada semana dos dígitos, ese es nuestro objetivo. Si a la competencia le va bien, chévere. A nosotros no nos preocupa. Nuestro compromiso es hacer un mejor programa semana a semana, y si esta semana no nos va tan bien, la otra nos irá mejor”, remarcó.

“Yo me he enfrentado a monstruos internacionales y a veces el público ha sido muy generoso con nosotros y en otras oportunidades hemos tenido que luchar más”. concluyó el popular presentador y empresario.

Estreno

Hoy arranca la nueva temporada de “El reventonazo de la Chola”, por la señal de América Televisión, después de “La rosa de Guadalupe”.

VIDEO RECOMENDADO: