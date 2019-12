Varios meses después de convertirse en padre por primera vez, Ernesto Pimentel decidió presentar en sociedad a su pequeño hijo que tuvo junto a su mejor amiga Miluska.

El querido artista de América Televisión protagonizó junto a Miluska y su bebé una emotiva sesión fotográfica con la que dio a conocer al pequeño Gael.

“Es un tema de voluntades, de amor, cariño y respeto. Retrospectivamente mirando hacia atrás, si volviera a elegir una mamá, indudablemente sería ella”, dijo el popular actor que interpreta a la ‘Chola Chabuca’ en una entrevista para la revista Cosas.

Por su parte, Miluska no pudo evitar emocionarse al hablar de su nueva faceta como madre. “No esperaba esa conexión con él. Yo me veo y no me reconozco. Y lo veo y cuando le doy el biberón es mágico”, expresó con la voz entrecortada.

Ernesto Pimentel presentó a su pequeño hijo en sociedad (Video: América TV)