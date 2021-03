Ernesto Pimentel habló sobre su estado de salud tras ser diagnosticado con COVID-19. Antes de finalizar “El reventonazo de la Chola”, el conductor apareció en un video para dirigirse a sus seguidores, confesando el miedo hacia este mortal virus

“Para mí la vida nunca ha sido fácil y no lo es ahora. Me he hecho más de 24 pruebas, he tenido miedo más de una vez, pero pasó salió positivo mi prueba COVID-19. Y ahí vienen todas esas preguntas: ¿Necesitaré una cama UCI? ¿Cómo reaccionará mi sistema inmunológico? ¿Cómo estaré?”, expresó el actor cómico.

Luego continuó con: “yo siempre he sido una persona de fe y fuerte, y con la convicción de que he hecho lo correcto. Yo no me arriesgado, sino porque lo que creo que es venir a trabajar. Amo este programa, lo que comparto con mis compañeros”.

Ernesto Pimentel aseguró que su estado de salud está bien y pidió a sus seguidores que no bajen la guardia, pues el virus es más contagioso y letal.

“América en un momento me dijo que era como complicado que vaya, pero yo decidió hacerlo. Mis defensas están muy bien. A pesar de todas las restricciones, hoy estamos llevando una cepa más contagiosa, más difícil de sobrellevar. Le pido a todos regular esfuerzos de donde estén para poder enfrentarlo, para poder abrazarnos cuando todo esto pase, para poder celebrar la vida más adelante”.

