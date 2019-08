Esposa de Cueva responde a usuaria que le escribió: "Qué barbaridad, tantos hijos"

Síguenos en Facebook

Pamela López, esposa del volante de selección peruana Christian Cueva, respondió a una seguidora que cuestionó el nacimiento de su hija a través de un comentario en su cuenta de Instagram.

"Qué barbaridad, tantos hijos", escribió una de las seguidoras de la pareja del mediocampista nacional.

López no dejó pasar por alto tal ofensa y decidió responderle mediante la misma vía. Dejó en claro que sus cuatro hijos fueron por bendición de Dios.

"Con todo el respeto que nos merecemos... los hijos son la bendición más grande para el ser humano y lo más sagrado para mi. Dios me bendijo con 4 hermosos hijos, a los cuales amo con toda mi alma entera y ellos a mi y finalmente te comento que viven y crecen felices", contestó en la mencionada red social.

"Me preguntaba si, ¿tienes algún inconveniente con eso? ¿Te sientes afectada con algo? No creo, no deberías, bendiciones", agregó.