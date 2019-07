Esposa de Cueva responde a usuario que pidió a futbolista que agradezca a Alianza Lima por su éxito

Síguenos en Facebook

Pamela López, quien es esposa del volante de la selección peruana Christian Cueva, respondió a un usuario, a través de su cuenta de Instagram, que le pidió al futbolista que agradezca a Alianza Lima por su éxito.

La madre de los hijos del mediocampista había publicado una fotografía con una descripción que da a entender que se inició la construcción de la casa que sería el hogar de la familia Cueva López. Sin embargo, un seguidor decidió involucrar a Alianza Lima en el tema.

"No tengo nada en contra de Cueva, pero él mismo tiene que agradecer a Alianza Lima y al fútbol por todo eso, sino no sería nada. Ya todos se imaginan lo que sería y tú ni caso le hubieras dado", escribió en usuario.

Pamela López decidió responder al seguidor en Instagram y le pidió que no le falte el respeto.

"Con un poco más de comprensión lectora no estarías mezclando papas con camotes. ¡Simple! Gracias por ser un seguidor de mi esposo, pero no me faltes el respeto, especulan (...)", contestó la esposa de Christian Cueva.