Esposa de Josimar: "Él me botó con todas mis cosas y con mi hijo"(VIDEO)

Síguenos en Facebook

Magaly Medina mostró ayer un nuevo 'ampay' en el que se muestra a la bailarina de la orquesta del Josimar ingresando con llave a la casa donde vivió el cantante con su esposa en su matrimonio.

Gianella Ydoña, aún esposa del salsero, vio las imágenes en el set de televisión y explicó en una entrevista para 'Magaly TV: La Firme' que está segura que la bailarina de 17 años fue quien separó su matrimonio.

"Yo no sabía que tenían una relación. Sí sabía que algo andaba mal en mi relación...Estoy segura que por ella nos separamos, recontra segura. Tenía sospechas pero ahora puedo atar cabos"

Además contó que Josimar la sacó de la casa donde vivía junto a él en su matrimonio luego de que decidió terminar la relación con ella.

"Claro, (él me bota) con todas mis cosas y con mi hijo. Me fui a la casa de mi mamá por un tiempo hasta que él alquiló el departamento donde estoy ahora. Claro que (me sentí fatal)", respondió a Magaly Medina.

Gianella Ydoña dijo que se casó solo por lo religioso con Yosimar pues él tenía temor. "Nunca quiso casarme por civil conmigo", contó en la entrevista.