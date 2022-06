Rafael Fernández, esposo de Karla Tarazona, compartió un reflexivo mensaje por el Día del Padre en su cuenta de Instagram.

“Tener hijos no lo convierte a uno en padre, al igual que tener un piano no te convierte en un pianista. Valoremos el tiempo con nuestros hijos”, fue el radical mensaje de Rafael mediante su red social.

Rafael Fernández

Recordemos que actualmente el empresario y su esposa se encuentran enfrentados con Leonard León, padre de dos de los hijos mayores de Karla Tarazona, debido a que el cumbiambero no cumpliría con la pensión de alimentos y ahora no quiere dar el permiso para que los menores viajen a Estados Unidos.

Karla Tarazona acusó a Leonard León de no pasarle manutención para sus hijos y también de no visitarlos.

“Para mi también es super difícil, porque yo lo vivo todos los días, a mi también me da cólera porque digo (Leonard) no quiere estar presente, no quiere dar nada, ‘para que te vamos a obligar, ok, no lo hagas, pero déjanos hacer lo que queremos hacer porque estamos buscando el beneficio de los chicos, no hacerles un daño”, comentó.

“Si quieres ser ausente, perfecto, pero sé un ausente al 100 %, no tomas decisión sobre nada”, sentenció.

